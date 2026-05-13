◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人は１３日、福井のセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）で広島戦に臨む。前夜は岐阜での同カードで佐々木のサヨナラ２ランで劇的勝利。この日は則本が移籍後初勝利を目指して先発する。この日は練習中、前夜のヒーロー佐々木に阿部監督が打撃のアドバイス。タイミングの取り方や足の使い方などを身ぶり手ぶり助言する場面があった。佐々木は今季８９打席で４本