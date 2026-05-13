オリックス・吉田輝星投手が１３日、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。１４日の楽天戦（楽天モバイル）に向けて、チームは青森から仙台に移動。同じ救援右腕の山崎颯一郎投手の「寝顔」を公開した。新幹線の絵文字とともに「寝てても絵になりますの〜」とコメント。毎年恒例の大人気イベント「オリメン投票」では２３、２４年と連覇を達成し、今季も４位に輝いた剛腕のオフショットを“隠し撮り”していた。