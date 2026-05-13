◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ島田舜也投手▽巨人則本昂大投手▽中日伊藤茉央投手▽中日石川昂弥内野手▽広島玉村昇悟投手▽ヤクルト阪口皓亮投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ石田健大投手▽中日福永裕基内野手▽ヤクルト吉村貢司郎投手▽ヤクルト拓也投手▽ヤクルト宮本丈内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク藤原大翔投手▽ソ