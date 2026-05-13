東京スプリント４着のヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）はさきたま杯（６月２４日、浦和・ダート１４００メートル）で、Ｊｐｎ１初挑戦Ｖ＆交流重賞４勝目を目指す。兵庫チャンピオンシップ６着のスマートジュリアスは北海道スプリントＣ（８月１３日、門別・ダート１２００メートル）を視野に。エプソムＣ８着に終わったジュタは函館記念（６月２８日、函館・芝２０００メートル）で