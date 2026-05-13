メ～テレ（名古屋テレビ） 連続放火なのでしょうか。愛知県岡崎市で不審火が相次いでいます。 警察によりますと、12日午後11時半ごろ、岡崎市明大寺本町の名鉄名古屋本線の高架下に置かれていた木材から火が出ているのを通行人が見つけ、消防に通報しました。 火は15分ほどで消し止められ、けが人はいませんでしたが、木材4本が焼けました。 周りに火の気はありませんでした。 岡崎市では、今年に入ってから原