◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人は１３日、福井のセーレン・ドリームスタジアム（福井県営球場）で広島戦に臨む。前夜は岐阜での同カードで佐々木のサヨナラ２ランで劇的勝利。この日は則本が移籍後初勝利を目指して先発する。巨人は福井では１９８５年から５連勝中。前回２年前の２４年は、先発・堀田が好投して丸が代打２ランを放った。福井での過去５試合のスタメンは以下の通り。◇福井での８５年以