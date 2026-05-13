女優・菊池桃子が13日、自身のインスタグラムを更新。プライベートで米国の世界有数のパワースポットを訪れたことを報告した。 【写真】澄み切った青空とまぶしすぎる58歳マジで永遠のアイドル 心が洗われるような澄み切った空と広大な大地をバックに、やわらかな笑みを浮かべる菊池。「まさかセドナに来られるなんて。大人になってから、 自然と触れ合う時間に 深く心を動かされるようになりました。」と記