青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は13日、ホルムズ海峡の航行の自由保障努力と関連し「米国の『海洋自由構想』に対し検討を進めている」と話した。魏室長はこの日ソウルのプレスセンターで開かれた編集者協会の懇談会に参加し、「（ホルムズ海峡問題と関連し）米国は海洋自由構想（MFC）と『プロジェクトフリーダム』という方法を提示している」としてこのように明らかにした。魏室長は