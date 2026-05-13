韓国の趙顯（チョ・ヒョン）外交部長官がホルムズ海峡で発生した韓国船舶「HMM NAMU（ナム）」被弾事件に関連し、「飛行体を発射した主体について、イラン政府だと断定するのは難しい」とし、「民兵隊など様々な可能性がある」と明らかにした。攻撃主体を巡る特定勢力への断定を警戒しながら、イラン内部の多様な武装勢力を同時に挙げた。趙長官は13日、政府ソウル庁舎で記者団に対し、「現在は（飛行体の種類と発射主体を）特定す