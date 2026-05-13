VisionMaster Max Valerionは、ホームシアター専門店のアバック(AVAC)と共同で、フラッグシッププロジェクター「Valerion VisionMaster Max」の店頭体験イベントを、5月16日に全国7都市7会場で開催する。入場料は無料だが、事前申込が必要。なお、現在VisionMaster Maxはアバック全国6店舗にて販売中、日本公式サイトでも購入可能。 イベント申込みページ 体験会を予約のうえ、当日購入すると