山形県警は13日、山形市に住む60代の女性が、現金およそ46万円をだまし取られる還付金詐欺の被害に遭ったと発表しました。警察によりますと、4月20日、女性の自宅の固定電話に「日本年金機構」を名乗る男から電話があり、「年末の還付金の未払いがあり、3万円が還付される」などと説明を受けました。その後、「ATMで手続きをすればすぐ振り込まれる」「ATMに着くころ連絡するので携帯電話番号を教えてほしい」などと指示され、女性