タッカー船長ファンの皆様お待ちかね。海にはサメ、船上にはサイコパス殺人鬼という二重の脅威を描く異色サメ映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が現在公開中。撮影中の様子を写したメイキング写真が到着した。女性たちをサメに喰わせるスナッフフィルムの撮影にご執心のサイコパス殺人鬼・タッカー船長と、彼に誘拐された孤高のサーファー・ゼファーとの死闘を描く本作。メイキング写真は、タッカー船長役のジェイ・コー