「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの娘で、継承者となった細木かおりさん（47）が13日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。Netflix作品のタイトルにもなったフレーズ「地獄に堕ちるわよ」の“真意”について説明した。かおりさんは「細木数子といえば『地獄に堕ちるわよ』の厳しい言葉。正直、嫌いだった人もいると思います」といい「実は私も、母がテレビに出ていた頃『なぜあんなキツイ言い方をするの？』