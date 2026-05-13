タレントの岡田結実（26）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。母の日にあわせて、夫からプロポーズされた日の思い出写真を公開し、反響を呼んでいる 。【写真】「なんてでっかい薔薇の花束」プロポーズで贈られた大きなバラの花束を抱いた岡田結実岡田は「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、大きな赤いバラの花束を抱えた幸せいっぱいのショットを投稿。結婚・出産を経て初めて迎えた