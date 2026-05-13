NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。DeNAは島田舜也投手を一軍登録し、石田健大投手の登録を抹消しましたドラフト2位ルーキー島田投手は前回5回、被安打3、1奪三振、2失点の力投も白星はつきませんでした。石田投手はここまで2試合に登板しどちらも得点を許しています。防御率は7.71となっています。