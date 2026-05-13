小松島競輪場のF1「スピードチャンネル・スカパー杯」が13日に開幕した。A級戦の目玉選手である藤田楓（22＝岡山）は、出番の5Rでは豪快に捲って1着。13日は母の誕生日でもあり、自身の勝利で家族を祝った。藤田は「落ち着いて行けましたね。明日、明後日に向けて脚を残して勝てた」と涼しい顔で振り返る。余力を残した上で結果も残し、スケールの大きさを感じさせる。前回の熊本ではA級1・2班戦で初優勝を達成。先行力に磨