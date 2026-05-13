元V6で歌手の三宅健（46）が12日深夜放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）にゲスト出演。やんちゃだった10代を振り返る場面があった。この日は質問や指示が書いてあるジェンガを崩さずに抜いて上に積めれば、書いてある質問を相手に答えさせることができるという「電電ジェンガ」のゲームを行った。あのちゃんからの「10代の自分にガチ説教するなら何て言う？」という質問に、三宅は「どうせ言っても