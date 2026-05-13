「ファーム中地区・巨人２−４ＤｅＮＡ」（１３日、Ｇタウン）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手が約１カ月ぶりに先発し、４回を５安打２失点（自責点は１）で３奪三振１四球だった。６７球を投じてストライクは４１球、ボールは２６球。ストライク率は６１・２％だった。初回先頭の萩尾に中前打を許したが、皆川は投ゴロ併殺。小浜は１５０キロ超の直球を５球続けて、フルカウントから１３７キロのカットボールで空振り三振に仕留め