兵士を危険にさらさず脅威を撃墜ウクライナ国防省は2026年5月9日、前線で活用する対ドローン用AI搭載機関銃が、ドローンを撃墜する様子を公開しました。【動画】直撃を受け爆発！ これが、AI機関銃に迎撃されるドローンですこの砲塔は、前線で特に脅威となっている光ファイバードローンへの対策として開発されたもので、生身の兵士が危険を冒すことなく、遠隔で撃墜できる対空機関銃システムです。光ファイバーを介して操縦