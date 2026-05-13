犬が安心して暮らせる生活環境 1.自分だけの場所を用意すること 犬が安心して暮らすためには、「自分だけの場所」が必要です。ケージやクレートやベッドは、静かな場所に置きましょう。 人の出入りが多いドア付近、外からの刺激を受けやすい窓際は避けましょう。 また、ケージやクレートやベッドの位置は、あまり変えない方がよいでしょう。一定の場所に置かれていることで、「ここにいれ