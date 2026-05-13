こどものほん編集部公式SNSアカウントにて絵本『ぱんけーき つくろ！』（マイクロマガジン社）のプレゼントキャンペーンが実施される。 【画像】絵本『ぱんけーき つくろ！』のプレゼントキャンペーン こどものほん編集部公式SNSアカウントにてフォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をすると、抽選で2名に絵本『ぱんけーき つくろ！』がプレゼントされる。 「ぱかっ！」「しゃか