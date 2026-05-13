マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、判定が注目されている状況だが、自身のプレーに集中すべきことを強調した。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。首位アーセナルは10日に行われたプレミアリーグ第36節のウェストハム戦に1−0で勝利したことで、残り2試合で2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を暫定「5」に広げることに成功した。この試合では試合終了間際にウェス