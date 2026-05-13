横浜FCの新チームバスが、５月13日にお披露目された。クラブのオフィシャルパートナーである株式会社「旅友」により、ブラックと水色の２台が提供された。前者はチームの移動、後者はアカデミーやスタジアムイベントなどで使用される。チームの遠征などで使われるブラックの一台は、選手やスタッフが快適に過ごせる３列シートで、Wifiや電源も完備されている。お披露目会に出席した細井響は「この素晴らしいバスに乗って、