大谷が7号ソロを放ち、天を仰いだ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月12日、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。53打席ぶりの本塁打となる7号ソロを放ち、復調の気配を漂わせた。【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の7号豪快アーチシーン3回の第2打席で相手先発のエイドリアン・ハウザーの4球目の外角シンカーを振り抜き、打球は左中間の最前列へと飛び込み、大谷は一塁を回って天を仰