ロッテは、6月2日から「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を東日本先行で発売する。同商品は、5月22日の「スター・ウォーズ」映画公開に合わせ、約10年ぶりに発売する「スター・ウォーズ」デザインのビックリマンチョコとなる。「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」景品シールは全24種で、映画で活躍するキャラクターに加え、「ルーク・スカイウォーカー」や