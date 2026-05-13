俳優の今井暖大さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。自動車の初運転を報告しました。 【写真を見る】【 今井暖大 】愛車『スカイライン NISMO』披露「初運転！！安全運転で参ります！！」今井さんは「初運転！！安全運転で参ります！！」と綴り、運転席でハンドルを握る画像や車の前でポーズをとる画像を投稿しました。 2008年5月9日生まれの今井さんは、今月18歳の誕生日を迎えたばかり。 愛車とし