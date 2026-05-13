この先の厳しい暑さに欠かせない「エアコン」。夏本番を前に知りたい正しい「試運転」の仕方や掃除のコツ、さらに気になる「エアコン2027年問題」について、プロに聞きます。【写真を見る】「2027年問題」でエアコン9万円増も！？買い替えタイミングや正しい試運転の仕方をプロに聞く【ひるおび】“したつもり”試運転、していませんか？エアコンの試運転を、ただ「スイッチを入れて涼しい風が出たら終わり」にしていませんか？ダ