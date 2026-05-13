自民党での議論が紛糾した再審制度の見直しを巡り、政府は、3度目の修正を行った案を、この後、開かれる自民の会議で示します。最大の焦点は、再審開始の決定に検察が不服を申し立てる「抗告」で、法務省は当初、維持する案を提示し、自民党内の激しい反発を受けました。先週、抗告を「してはならない」と「付則」に明記する案を示しましたが、了承に至らず、関係者によりますと、自民から出た意見を取り入れる形で、抗告の原則禁