ソフトバンクグループの今年3月までの1年間の最終利益が5兆円を超えました。日本企業では5兆円超えは初めてです。ソフトバンクグループ 後藤芳光 CFO「我々はまだまだ先を見ています。こっからまだ30年、まだまだAI始まったばかりです。我々がこの革命の中心にいる、価値のある企業グループでありたい」ソフトバンクグループの去年4月からことし3月までの1年間の最終利益は前の年度と比べておよそ4.3倍の5兆22億円の黒字