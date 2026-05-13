アメリカのトランプ大統領は日本時間の13日夜、中国の首都・北京に到着します。14日、習近平国家主席と会談を行う予定です。トランプ大統領は現地時間12日、大統領専用機・エアフォースワンに乗り込み、中国に向けて出発しました。ルビオ国務長官やヘグセス国防長官ら政権幹部も同行しています。トランプ大統領はSNSで「私は習近平国家主席に中国を『開放』するよう要請するつもりだ」と投稿し、首脳会談で中国の市場の開放を求め