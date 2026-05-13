中東情勢の影響による“インクショック”が広がっています。日清製粉ウェルナは、パスタを束ねるテープにゆで時間を表示していますが、6月にかけて順次、無地に切り替えます。食品加工の太子食品工業は6月から順次、もやしの袋のデザインをシンプルにすることでインクの使用を6割ほど減らします。油揚げのデザインや豆腐のパッケージのロゴマークも変更する予定で、「インクなどを極力少なくして作り、お客さまに届けるのを最優先