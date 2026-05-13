元アナウンサーでモデル・俳優として活躍する森香澄さんがインナービューティーフードブランド「ドクターズ ナチュラル レシピ」の新商品発表会に登場しました。 【写真を見る】【森香澄】「食材をそのままとることを意識し始めた」自炊デビューで「せいろ蒸し」にハマる今回の新商品「ドクターズ ナチュラル レシピ 美容プロテイン リッチ（黒ごまきなこ味）」は、森さんと共同開発してこだわり抜いた商品となっています。イ