ヤクルトは13日、吉村貢司郎投手（28）、拓也投手（31）、宮本丈内野手（31）の出場選手登録を抹消した。吉村は12日の阪神戦に先発も、佐藤輝の打球が右手に直撃し、わずか6球で降板していた。骨には異常なく「右手背部打撲」と診断され、池山監督も「ここ（骨）じゃなくて良かった」と話した。宮本は「右脇腹の張り」で、拓也は「再調整」で抹消。阪口皓亮投手（26）が登録された。