止まっていたNewJeansの時計が、再び動き出しそうだ。ミンジの復帰が現実味を帯びてきたことで、4人体制での再始動が間近に迫っているとみられる。【写真】ミンジの大胆ノーバンにファン釘付け5月7日、ミンジが22歳の誕生日を迎えた。これを記念し、所属事務所のADORは公式SNSで彼女の手作りクッキーの写真を公開した。これは、6カ月以上にわたって続いた長い「攻防」に終止符が打たれようとしていることを示す、ポジティブな信号