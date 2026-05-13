インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、結婚式を前に母親の墓参りをしたことを明かした。チェ・ジュンヒは5月13日、自身のインスタグラムのストーリーズに「式の前に、もちろんママにも会ってきたので、みんな心配しないでください」とコメントし、韓国の国民的女優として愛された故チェ・ジンシルさんの墓所を訪れた写真を公開した。【写真】チェ・ジュンヒ、“亡き母”の墓所を訪問公開された写真には、チェ・ジュンヒがチェ・ジ