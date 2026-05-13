「HYBE、4人組の新ガールズグループ誕生。最後のメンバーはサクラ」そんな見出しを見て、一瞬だけLE SSERAFIMの宮脇咲良を思い浮かべた人もいたのではないか。【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」そう見出しを打った韓国メディアも、その引っかかりを意識していたのかもしれない。もちろん、今回発表されたのは宮脇咲良ではない。HYBEとアメリカのゲフィン・レコードによる新ガールズグループ「SAINT SATINE」の最終メ