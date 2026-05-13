Appleは2026年秋頃リリース予定の「iOS 27」で、カメラアプリのアップグレードやSiriの刷新を計画しています。これらの計画がどんなものになるのかについて、Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者が報じました。Apple Plans Customizable iPhone Camera App, Siri Overhaul: iOS 27 - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-12/ios-27-apple-plans-customizable-iphone-camera-app