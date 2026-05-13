◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）巨人・内海哲也投手コーチが敦賀気比時代に３年間過ごした福井に“凱旋”した。福井に訪れるのはコーチとして試合が行われた２４年以来２年ぶり。「毎回懐かしいなと思いながら来ています。敦賀で過ごした３年間をすごく思い出します。人間としても野球人としても成長できた３年間。もちろん初心に返っています」とうなずき、「悔しい思い出の方が強いかもしれないですね。県