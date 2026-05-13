女優の桐谷美玲（３６）が最新ショットを公開した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＤＡＺＮで森保監督にお話を聞きましたいまこそ聞きたい１１の質問ぜひ」とつづり、オフショットを公開。光沢のある黒のワンピースに大ぶりのピアスをつけ、ゴージャスなコーディネートを着こなしている。この投稿にフォロワーからは「相変わらず美しく素敵な女性ですね」「美しくて、かわいくて、可憐で、もうどうしまし