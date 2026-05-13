◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１３日・神宮）ヤクルトは１３日、吉村貢司郎投手が「右手背部打撲」のため出場選手登録を抹消したと発表した。吉村は１２日の阪神戦（神宮）の初回１死、佐藤が放ったライナーを右手付近に受けて降板。池山監督は試合後、「骨には異常がなかった」と話していた。また、宮本丈内野手は「右脇腹の張り」、拓也投手は再調整のため出場選手登録を抹消された。代わって阪口皓亮投手が１軍