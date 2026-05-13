◆大相撲夏場所４日目（１３日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が西３枚目・羽出山（玉ノ井）をはたき込んで今場所の初白星を挙げた。立ち合いは胸で当たってすぐに右手で羽出山の首根っこを押さえた。「狙っていたわけではありません。前に出ようという意識はありました。自然とですね。自然と体が反応してくれました。体の感覚ですね」今場所は３連敗していたものの、前に出る意識が強かったという。４日目