女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年5月6日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝一生の大きな買い物、マイホーム。しかし購入後、隣人や近隣トラブルなどでストレスを感じるというケースも少なくないようです。本記事では、憧れのエリアでマイホームを購入したものの、予期せぬトラブルに遭遇して、悩まされることにな