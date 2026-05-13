13日午前、山形県中山町の国道でワゴン車が標識などに衝突した事故で、運転していた男性の死亡が確認されました。警察によりますと、13日午前11時40分ごろ、中山町小塩の国道458号で、ワゴン車が路外に逸脱し、道路脇の標識などに衝突しました。この事故で、車を運転していた男性が意識不明の重体となり、病院に搬送されましたが、1時間半後に死亡が確認されました。警察は、男性の身元の確認を進めるとともに、病死の可能性を含め