NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。巨人は則本昂大投手を1軍登録しました。楽天からFA加入し今季から巨人でプレーする則本投手は、同日13日の広島戦に先発。ここまで4試合に先発し0勝2敗、防御率3.52です。前回登板となった4月28日の広島戦は5回6失点で敗戦投手となり、翌4月29日に登録抹消。この日は前回12安打を浴びるなど苦戦した広島打線相手に、移籍後初勝利を目指します。