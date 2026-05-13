NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。広島は玉村昇悟投手を1軍登録しました。昨季はキャリアハイとなる6勝をあげた玉村投手は4月30日の巨人戦で今季初の先発マウンドに上がりました。初回には巨人打線を三者凡退に抑える順調な立ち上がり。しかし2回に増田陸選手を追い込むも、センターへの犠牲フライで1失点。先制を許しました。以降も不運な当たりで幾度となくピンチを迎えるも、無失点に抑える粘投。5回には先頭からの2者連続