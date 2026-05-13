『ミーツ・ザ・ワールド』『終点のあの子』『夜勤事件』『90 メートル』などに出演する俳優の南琴奈（19）が、写真集『水光 南琴奈』を小学館から発売することが13日発表された。【写真複数】19歳の注目俳優！水面に浮かぶ水着ショットを披露した南琴奈撮影はファースト写真集から約6年間にわたった。彼女を撮り続けてきた写真家・松岡一哲氏と長年の信頼関係があるからこそ捉えられた飾らない素顔と、今この瞬間の輝きを収め