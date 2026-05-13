「ヤクルト−阪神」（１３日、神宮球場）１２日の同戦で先発しアクシデントに見舞われて右手を負傷したヤクルト・吉村貢司郎投手が、「右手背部の打撲」のため出場選手登録を抹消された。右腕は、１２日の一回にソロを浴びて１死後、佐藤輝の強烈なライナー性の打球を右手に受けて、苦悶（くもん）の表情を浮かべて倒れ込んだ。球場が騒然となる中、ベンチに下がり、わずか６球で緊急降板となっていた。池山監督は１２日の