◇ア・リーグマリナーズ10−2アストロズ（2026年5月12日ヒューストン）マリナーズのカル・ローリー捕手（29）が12日（日本時間13日）、敵地でのアストロズ戦に「4番・捕手」で先発出場。10試合39打席ぶりのヒットを含むマルチ安打でチームの勝利に貢献した。四球、空三振、中飛と第3打席まで快音が響かなかったが、7回1死の第4打席で中前打。この安打が4月27日のツインズ戦以来、10試合、39打席ぶりのヒットとなった。ア