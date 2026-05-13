日本維新の会の藤田共同代表は13日、来春に行われる統一地方選挙について、「最大だった前回の議席数を超える」との目標を明らかにし、「十分に達成可能だ」との認識を示した。維新は2023年に行われた前回の統一地方選で、党所属の首長や地方議員の数を1．5倍以上増やし、過去最多の約770人に躍進させた。その後、議員数は一時、800人を超えたが、「身を切る改革」を続けられないなどの方向性の違いや、「国保逃れ疑惑」の不祥事な