俳優の西岡徳馬（79）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。11日に千葉県内で行われた「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦創業50周年記念大会」に参加した西岡。「柴田恭兵君と、同組です」とつづり、柴田とサムアップポーズの2ショットを公開した。さらに「里見浩太朗さん、横峯さくらさんと！」と、食事の席での3ショットも投稿。「他にもたくさんの芸能人達が！楽しいゴルフでしたー